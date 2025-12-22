Роскомнадзор подтвердил ограничение работы WhatsApp

Роскомнадзор подтвердил, что продолжает вводить ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщает RT.

В Госдуме заявили, что WhatsApp заблокируют в РФ из-за утечки переговоров

В ведомстве указали, что это связано с тем, что платформа «продолжает нарушать российское законодательство».

«В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — говорится в сообщении.

Ранее сервис «Сбой. рф» сообщил, что в России был зафиксирован рост жалоб на работу WhatsApp, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: WhatsApp. Фото с сайта venturebeat.com
ТЕГИ:МессенджерыБлокировкаРоскомнадзорWhatsapp

Горячие новости

Все новости

партнеры