Роскомнадзор подтвердил ограничение работы WhatsApp

В ведомстве указали, что это связано с тем, что платформа «продолжает нарушать российское законодательство».

«В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — говорится в сообщении.

Ранее сервис «Сбой. рф» сообщил, что в России был зафиксирован рост жалоб на работу WhatsApp, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

