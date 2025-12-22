Роскомнадзор подтвердил ограничение работы WhatsApp
Роскомнадзор подтвердил, что продолжает вводить ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщает RT.
В ведомстве указали, что это связано с тем, что платформа «продолжает нарушать российское законодательство».
«В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — говорится в сообщении.
Ранее сервис «Сбой. рф» сообщил, что в России был зафиксирован рост жалоб на работу WhatsApp, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что его шокировало убийство школьника в Одинцово
- Почему в России до сих пор продается «незамерзайка» с метанолом
- Роскомнадзор подтвердил ограничение работы WhatsApp
- Рябков: Нормализация отношений России и США потребует немало времени
- В конгрессе предупредили об угрозе импичмента Трампу в 2026 году
- Совет ЕС продлил действие антироссийских санкций
- Директором НИЦЭМ имени Гамалеи стал разработчик вакцины «Спутник V»
- Хакеры взломали каталог Spotify
- Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и ЕС
- Сборная России сохранила 33-е место в рейтинге ФИФА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru