WhatsApp ввел ограничение на пересылку «вирусных» сообщений

Мессенджер WhatsApp ввел ограничение на пересылку так называемых вирусных сообщений. Как говорится в записи в блоге мессенджера, теперь каждый пользователь сможет пересылать популярные сообщения только одному человеку.

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Отмечается, что введение ограничений введено в целях борьбы с распространением фейков на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в мире.

Ранее пользователи мессенджера могли отправить одно и то же сообщение 256 людям из списка контактов. Однако в 2018 году администрация ресурса начала эксперименты с ограничением на фоне скандала в Индии.

Тогда приложение обвинили в подстрекательстве к беспорядкам из-за массовой пересылки пользователями фейковой информации. В 2019 году сервис ввел ограничение: пересылать одно и то же сообщение стало возможно только пяти контактам.

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ФОТО: WhatsApp. Фото с сайта venturebeat.com
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