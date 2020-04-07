WhatsApp ввел ограничение на пересылку «вирусных» сообщений
Мессенджер WhatsApp ввел ограничение на пересылку так называемых вирусных сообщений. Как говорится в записи в блоге мессенджера, теперь каждый пользователь сможет пересылать популярные сообщения только одному человеку.
Отмечается, что введение ограничений введено в целях борьбы с распространением фейков на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в мире.
Ранее пользователи мессенджера могли отправить одно и то же сообщение 256 людям из списка контактов. Однако в 2018 году администрация ресурса начала эксперименты с ограничением на фоне скандала в Индии.
Тогда приложение обвинили в подстрекательстве к беспорядкам из-за массовой пересылки пользователями фейковой информации. В 2019 году сервис ввел ограничение: пересылать одно и то же сообщение стало возможно только пяти контактам.
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