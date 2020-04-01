Суд впервые вынес решение по WhatsApp из-за коронавируса
Cуд города Невьянска Свердловской области впервые в истории российского правосудия рассмотрел дело с помощью видеозвонка в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Рассматривалось дело владельца кафе, которое продолжало работать в условиях карантина. В итоге суд приостановил деятельность заведения на 45 суток, передает ТАСС.
Ранее Верховный суд постановил ограничить рассмотрение дел и доступ посетителей в суды из-за эпидемии коронавируса. Теперь суды могут рассматривать только самые неотложные дела.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса запретила пускать в столичные СИЗО адвокатов и других посетителей, а также принимать посылки и передачи. Также прекращен прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве. Адвокат Евгений Харламов в эфире НСН высказал мнение, что этого недостаточно.
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