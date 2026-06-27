Хинштейн: С территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области

«По-прежнему остается неизвестной судьба 320 человек», - написал Хинштейн.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что 5 жителей Курской области и еще два гражданина из других регионов вернулись в Россию с Украины накануне.

В начале июня Лантратова провела встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом и они договорились обменяться списками гражданских для возвращения на Родину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».