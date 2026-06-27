Хинштейн: С территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области
За все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем «Максе».
«По-прежнему остается неизвестной судьба 320 человек», - написал Хинштейн.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что 5 жителей Курской области и еще два гражданина из других регионов вернулись в Россию с Украины накануне.
В начале июня Лантратова провела встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом и они договорились обменяться списками гражданских для возвращения на Родину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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