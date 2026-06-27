Губернатор: 12 человек пострадали при атаке БПЛА по музею в Ростовской области

По информации губернатора, из 12 пострадавших 10 были госпитализированы, двое отказались от госпитализации и получили амбулаторное лечение.

Музей «Самбекские высоты» был открыт в 2020 году по инициативе ветеранских и общественных организаций и занимает почти 14 гектаров.

Ранее три человека пострадали при ударах ВСУ в Курской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».