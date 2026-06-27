Художник Константин Худяков умер в возрасте 81 года

Худяков родился в 1945 году, окончил Московский архитектурный институт. С конца 1970-х активно участвовал в выставках. Он основал Центр современного искусства «М'АРС» и мультимедийную лабораторию на его базе. В 2007 году возглавил Творческий союз художников, руководил экспериментальными мастерскими и Поволжским отделением Российской академии художеств.

Худяков одним из первых в России начал активно применять цифровые технологии в искусстве - 3D-прототипирование, виртуальную и дополненную реальность, интерактивные системы и стереотехнологии. Он умел соединять традиции академической школы с самыми смелыми экспериментами современности. Его произведения хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Государственного центра современного искусства, Русского музея в Санкт-Петербурге, а также в ведущих европейских коллекциях — в Музее современного искусства в Вене и Братиславском центре изобразительных искусств Air-Kraft-Gallery.

В 2009 году Константин Худяков был удостоен звания заслуженного художника России.

