Бочаров: Один человек погиб, 11 пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград

По информации губернатора, тело работника предприятия было обнаружено при ликвидации повреждений, поиски ещё одного сотрудника предприятия продолжаются. Бочаров выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Также губернатор рассказал, что из 11 пострадавших состояние двоих тяжёлое, врачи делают всё возможное для стабилизации их здоровья.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о 12 пострадавших при атаке БПЛА ВСУ по музею «Самбекские высоты» под Ростовом-на-Дону, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».