Бочаров: Один человек погиб, 11 пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград
Один человек погиб, 11 пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград. Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в канале администрации области в MAX.
По информации губернатора, тело работника предприятия было обнаружено при ликвидации повреждений, поиски ещё одного сотрудника предприятия продолжаются. Бочаров выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Также губернатор рассказал, что из 11 пострадавших состояние двоих тяжёлое, врачи делают всё возможное для стабилизации их здоровья.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о 12 пострадавших при атаке БПЛА ВСУ по музею «Самбекские высоты» под Ростовом-на-Дону, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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