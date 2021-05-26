WhatsApp ввел новую функцию для голосовых сообщений
В мессенджере WhatsApp появилась новая функция ускоренного прослушивания голосовых сообщений, сообщает РБК.
Теперь прослушать голосовое можно в трех режимах скорости воспроизведения: обычная (1.0x), а также 1.5x и 2.0x. Для того, чтобы воспользоваться функцией, необходимо обновить приложение до последней версии, которая уже доступна для iOS и Android.
Такая функция уже несколько лет доступна для пользователей Telegram, где скорость голосового можно увеличь в два раза.
Ранее глава комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что закон, обязывающий крупные иностранные интернет-компании создавать свои представительства в России, коснётся, например, соцсетей Facebook, Instagram, TikTok и Twitter. По его словам, в случае принятия документа под новые нормы попадут Gmail, Google и Bing, платформы YouTube и Twitch, мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber. Кроме того, работать в соответствии с законом придётся Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, Aliexpress, Ikea и Iherb.
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