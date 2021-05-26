WhatsApp ввел новую функцию для голосовых сообщений

Такая функция уже несколько лет доступна для пользователей Telegram, где скорость голосового можно увеличь в два раза.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что закон, обязывающий крупные иностранные интернет-компании создавать свои представительства в России, коснётся, например, соцсетей Facebook, Instagram, TikTok и Twitter. По его словам, в случае принятия документа под новые нормы попадут Gmail, Google и Bing, платформы YouTube и Twitch, мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber. Кроме того, работать в соответствии с законом придётся Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, Aliexpress, Ikea и Iherb.

