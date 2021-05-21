Дуров удалил свою страницу в Facebook

Основатель Telegram Павел Дуров без объяснения причин удалил свой аккаунт в соцсети Facebook, сообщают в пятницу РИА Новости.

При этом аккаунт Дурова в Instagram, на который подписаны более 600 тысяч человек, по-прежнему работает.

Ранее Дуров неоднократно критиковал Facebook. Он, в частности, отмечал, что в соцсети около года размещается реклама мошеннических схем, которые запускаются якобы от его имени.

В середине мая мессенджер WhatsApp, принадлежащий корпорации Facebook, анонсировал ограничение ряда функций людям, отказавшимся от нового пользовательского соглашения.

В текст документа, вызвавшего широкий общественный резонанс, был добавлен пункт о передаче личных данных головной компании Facebook. Отмечалось также, что сведения "о вкусах и привычках" пользователей будут направляться в каждое из "семейства" приложений компании. В Госдуме заявили, что новая политика конфиденциальности WhatsApp нарушает законодательство РФ.

19 мая Дуров раскритиковал сервисы Apple и назвал пользователей iPhone «цифровыми рабами».

Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал такие действия Дурова попыткой выделиться и примером «маркетингового поведения».

