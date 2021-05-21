Дуров удалил свою страницу в Facebook
Основатель Telegram Павел Дуров без объяснения причин удалил свой аккаунт в соцсети Facebook, сообщают в пятницу РИА Новости.
При этом аккаунт Дурова в Instagram, на который подписаны более 600 тысяч человек, по-прежнему работает.
Ранее Дуров неоднократно критиковал Facebook. Он, в частности, отмечал, что в соцсети около года размещается реклама мошеннических схем, которые запускаются якобы от его имени.
В середине мая мессенджер WhatsApp, принадлежащий корпорации Facebook, анонсировал ограничение ряда функций людям, отказавшимся от нового пользовательского соглашения.
В текст документа, вызвавшего широкий общественный резонанс, был добавлен пункт о передаче личных данных головной компании Facebook. Отмечалось также, что сведения "о вкусах и привычках" пользователей будут направляться в каждое из "семейства" приложений компании. В Госдуме заявили, что новая политика конфиденциальности WhatsApp нарушает законодательство РФ.
19 мая Дуров раскритиковал сервисы Apple и назвал пользователей iPhone «цифровыми рабами».
Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал такие действия Дурова попыткой выделиться и примером «маркетингового поведения».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 937 / сут.
Умерли
118 тыс.+378 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 350 / сут.
- Ограничения по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлили до 12 июля
- Голикова назвала число государств, куда поставляется российская вакцина «Спутник V»
- Российские хоккеисты стартовали на чемпионате мира с драматичной победы над Чехией
- Пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского от имени Кличко
- Шойгу сообщил о начале серийного производства боевых роботов с искусственным интеллектом
- Дуров удалил свою страницу в Facebook
- Лавров сравнил США и Прибалтику с дворовыми хулиганами
- Суд оставил Медведчука под домашним арестом
- Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности
- Илон Маск выступил за усиление диалога между РФ и США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru