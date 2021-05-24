Хинштейн назвал IT-компании, которые закон обяжет открыть представительства в РФ
Глава комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что закон, обязывающий крупные иностранные интернет-компании создавать свои представительства в России, коснётся, например, соцсетей Facebook, Instagram, TikTok и Twitter, сообщает РИА Новости.
По его словам, в случае принятия документа под новые нормы попадут Gmail, Google и Bing, платформы YouTube и Twitch, мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber. Кроме того, работать в соответствии с законом придётся Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, Aliexpress, Ikea и Iherb.
Ранее в своём Telegram-канале Хинштейн написал, что многие из IT-гигантов «откровенно злоупотребляют своим монопольным положением».
Внесённый на рассмотрение в Госдуму «закон о приземлении» обяжет компании, владеющие ресурсами с суточной аудиторией не менее 500 тысяч российских пользователей, открыть в РФ свои представительства, которые станут основным каналом их взаимодействия с российскими государственными и судебными инстанциями, сообщает телеканал «360».
В случае отказа открыть российское представительство иностранным интернет-компаниям грозит, в том числе, запрет на распространение рекламы, на проведение платежей в свой адрес, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.
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