Хинштейн назвал IT-компании, которые закон обяжет открыть представительства в РФ

Глава комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что закон, обязывающий крупные иностранные интернет-компании создавать свои представительства в России, коснётся, например, соцсетей Facebook, Instagram, TikTok и Twitter, сообщает РИА Новости.

По его словам, в случае принятия документа под новые нормы попадут Gmail, Google и Bing, платформы YouTube и Twitch, мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber. Кроме того, работать в соответствии с законом придётся Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, Aliexpress, Ikea и Iherb.

Ранее в своём Telegram-канале Хинштейн написал, что многие из IT-гигантов «откровенно злоупотребляют своим монопольным положением».

Внесённый на рассмотрение в Госдуму «закон о приземлении» обяжет компании, владеющие ресурсами с суточной аудиторией не менее 500 тысяч российских пользователей, открыть в РФ свои представительства, которые станут основным каналом их взаимодействия с российскими государственными и судебными инстанциями, сообщает телеканал «360».

В случае отказа открыть российское представительство иностранным интернет-компаниям грозит, в том числе, запрет на распространение рекламы, на проведение платежей в свой адрес, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

