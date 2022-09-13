WhatsApp разрешил пользователям скрывать статус «в сети»
Мессенджер WhatsApp ввел новую функцию, теперь у пользователей есть возможность скрывать свой статус «в сети».
Отмечается, что возможность доступна на платформе Android. Неизвестно на данный момент станет ли она доступна для iOS.
Американская омпания WhatsApp LLC. принадлежит запрещенной в России и признанной экстремистской корпорации Meta Platforms.
Ранее в конце июля мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал WhatsApp за повторный отказ локализовать персональные данные граждан РФ.
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