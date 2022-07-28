WhatsApp оштрафовали на 18 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию WhatsApp LLC. (принадлежит запрещенной в России и признанной экстремистской корпорации Meta Platforms) за повторный отказ локализовать персональные данные граждан РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Судья назначил организации административный штраф в размере 18 млн рублей по статье КоАП РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных».
Отмечается, что представитель WhatsApp LLC. не явился на заседание.
В августе прошлого года мессенджер впервые оштрафовали за отказ локализовать данные россиян. Тогда сумма штрафа составила 4 млн рублей, напоминает Ura.ru.
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