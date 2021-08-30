Мессенджер Telegram скачали более 1 млрд раз
Мессенджер Telegram скачали в магазинах мобильных приложений более 1 млрд раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании Sensor Tower, занимающейся аналитикой цифровых рынков.
На первом месте по загрузкам стоит Индия (22% от общего числа), затем Россия (10%) и Индонезия (8%).
По данным компании, за первую половину текущего года Telegram загрузили 214,7 млн раз, что на 61% больше, чем за шесть месяцев прошлого года. Отмечается, что Telegram стал 15-м приложением, скачанным более 1 млрд раз.
В компании уточнили, что число скачиваний не равняется числу пользователей. По данным портала TechCrunch, количество пользователей мессенджера около 500 млн.
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