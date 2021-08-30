Мессенджер Telegram скачали более 1 млрд раз

На первом месте по загрузкам стоит Индия (22% от общего числа), затем Россия (10%) и Индонезия (8%).

По данным компании, за первую половину текущего года Telegram загрузили 214,7 млн раз, что на 61% больше, чем за шесть месяцев прошлого года. Отмечается, что Telegram стал 15-м приложением, скачанным более 1 млрд раз.

В компании уточнили, что число скачиваний не равняется числу пользователей. По данным портала TechCrunch, количество пользователей мессенджера около 500 млн.





