WhatsApp перестал работать на старых смартфонах

Тысячи пользователей по всему миру заявили, что на их смартфонах перестал работать мессенджер WhatsApp, сообщает телеканал «360».

ProPublica: Facebook читает личные сообщения в WhatsApp

Программа официально прекратила поддержку гаджетов на Android версии 4.1 и ниже, а также теперь требует iOS 10 или новее. В WhatsApp говорят, что вынуждены отказаться от поддержки старых устройств, так как они не гарантируют обеспечение безопасности данных.

Как говорят эксперты, в России без этого мессенджера останутся около 10 тысяч смартфонов.

Ранее стало известно о новой функции в WhatsApp - «Предприятия поблизости», которую в скором времени получит мессенджер.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: WhatsApp. Фото с сайта venturebeat.com
ТЕГИ:МессенджерыWhatsapp
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры