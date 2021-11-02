WhatsApp перестал работать на старых смартфонах
Тысячи пользователей по всему миру заявили, что на их смартфонах перестал работать мессенджер WhatsApp, сообщает телеканал «360».
Программа официально прекратила поддержку гаджетов на Android версии 4.1 и ниже, а также теперь требует iOS 10 или новее. В WhatsApp говорят, что вынуждены отказаться от поддержки старых устройств, так как они не гарантируют обеспечение безопасности данных.
Как говорят эксперты, в России без этого мессенджера останутся около 10 тысяч смартфонов.
Ранее стало известно о новой функции в WhatsApp - «Предприятия поблизости», которую в скором времени получит мессенджер.
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