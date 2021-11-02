WhatsApp перестал работать на старых смартфонах

Программа официально прекратила поддержку гаджетов на Android версии 4.1 и ниже, а также теперь требует iOS 10 или новее. В WhatsApp говорят, что вынуждены отказаться от поддержки старых устройств, так как они не гарантируют обеспечение безопасности данных.

Как говорят эксперты, в России без этого мессенджера останутся около 10 тысяч смартфонов.

Ранее стало известно о новой функции в WhatsApp - «Предприятия поблизости», которую в скором времени получит мессенджер.

