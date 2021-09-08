ProPublica: Facebook читает личные сообщения в WhatsApp

Корпорация платит более 1 тысячи контрактным сотрудникам по всему миру за чтение этих «конфиденциальных» сообщений. Также Facebook передает личные данные правоохранительным органам, среди которых Минюст США.

В компании признались, что сотрудники читают сообщения, но присланные самими пользователями, когда те находят материалы, содержащие, например, случаи мошенничества, детскую порнографию или даже возможные террористические заговоры.

Однако по словам бывших сотрудников WhatsApp, когда пользователь нажимает кнопку «Пожаловаться», вместе с теоретически нарушающим правила платформы сообщением отправляются также несколько предыдущих, в том числе — видео и фото. При этом информация не шифруется. Также может быть принято решение взять пользователя «под наблюдение».

Напомним, Ирландия наложила рекордный для WhatsApp штраф в размере 225 миллионов евро. Такое решение вынесла комиссия по защите данных, посчитав, что мессенджер в недостаточном объёме информировал пользователей о сборе и использовании их личной информации.

