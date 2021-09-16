В мессенджере WhatsApp появится новая функция

Исполнительный директор WhatsApp Уилл Кэткарт в своём Twitter объявил о старте тестирования новой функции - «Предприятия поблизости», которую в скором времени получит мессенджер.

По его словам, новинка, доступная в бета-версии для Android, поможет пользователям узнать о расположенных рядом магазинах, ресторанах и других предприятиях.

Кэткарт отметил, что этот «бизнес-справочник» конфиденциальный - он не отслеживает местонахождение пользователей или информацию о компаниях. Пока новая функция доступна только в бразильском Сан-Паулу.

Ранее в Facebook, которой принадлежит WhatsApp, заявили, что мессенджер прекратит поддержку устройств с устаревшими версиями Android и iOS с 1 ноября 2021 года, сообщает телеканал «МИР 24».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ИнтернетСоцсетьМессенджерыWhatsapp
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