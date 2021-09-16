В мессенджере WhatsApp появится новая функция
Исполнительный директор WhatsApp Уилл Кэткарт в своём Twitter объявил о старте тестирования новой функции - «Предприятия поблизости», которую в скором времени получит мессенджер.
По его словам, новинка, доступная в бета-версии для Android, поможет пользователям узнать о расположенных рядом магазинах, ресторанах и других предприятиях.
Кэткарт отметил, что этот «бизнес-справочник» конфиденциальный - он не отслеживает местонахождение пользователей или информацию о компаниях. Пока новая функция доступна только в бразильском Сан-Паулу.
Ранее в Facebook, которой принадлежит WhatsApp, заявили, что мессенджер прекратит поддержку устройств с устаревшими версиями Android и iOS с 1 ноября 2021 года, сообщает телеканал «МИР 24».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 594 / сут.
Умерли
196 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+17 326 / сут.
- «Отвлечь внимание». Захарова оценила совместные военные учения Украины и НАТО
- Пропавшие во Владимирской области мальчики нашлись в Подмосковье
- МИД: Основные расходы на восстановление Афганистана должны приходиться на США
- Британский ботанический сад стал мировым рекордсменом по числу растений
- Twitter с начала года не выплатил ни одного штрафа, наложенного судами РФ
- В мессенджере WhatsApp появится новая функция
- Туроператоры не зафиксировали отказов россиян от поездок в Турцию
- Учёные рассказали, как меньше есть на работе
- В Киеве заявили, что Украина укрепляет границу с Россией на случай «вооруженной агрессии»
- Белоруссия отменила безвизовый режим для ряда стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru