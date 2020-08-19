WADA оценит антидопинговую безопасность российской вакцин от COVID-19

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оценит антидопинговую безопасность российской вакцин от коронавирусной инфекции после их изучения. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не можем гадать на эту тему, не зная компонентов, входящих в состав этих вакцин, которые все еще находятся в стадии разработки», - подчеркнули в WADA.

Напомним, 11 Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат получил название «Спутник V». По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцина показала высокую эффективность и безопасность. В гражданский оборот она поступит 1 января, а вакцинацию медработников планируют начать в конце августа — начале сентября, напоминает RT.