WADA оценит антидопинговую безопасность российской вакцин от COVID-19
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оценит антидопинговую безопасность российской вакцин от коронавирусной инфекции после их изучения. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы не можем гадать на эту тему, не зная компонентов, входящих в состав этих вакцин, которые все еще находятся в стадии разработки», - подчеркнули в WADA.
Напомним, 11 Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат получил название «Спутник V». По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцина показала высокую эффективность и безопасность. В гражданский оборот она поступит 1 января, а вакцинацию медработников планируют начать в конце августа — начале сентября, напоминает RT.
Ранее стало известно, что китайская вакцина от коронавируса должна поступить на рынок в конце декабря этого года, заявил секретарь партийного комитета КНР, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.
Он рассказал, что с 16 февраля началось проведение исследований по иммуногенности вaкцины на семи видах экспериментaльных животных, впоследствии эффективность препaрата подтвердилась. Дaлее прошли испытания вaкцины на небольшой группе людей, после чего начались клинические испытaния.
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