МВД прописало требования к техосмотру автомобиля
Министерство внутренних дел России прописало требования к безопасности автомобиля при прохождении технического осмотра, сообщает ТАСС.
Как следует из новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», водители не смогут пройти техосмотр, если в их автомобилях подтекла тормозная жидкость, нарушена герметичность трубопроводов или затруднен поворот руля.
Также в МВД прописали проверять при ТО стояночный тормоз, суммарный люфт в рулевом управлении, целостность лобового стекла и наличие ремней безопасности.
Также не получится пройти техосмотр, если не работают стеклоочистители и стеклоомыватели, нарушена целостность внешних световых приборов, не хватает хотя бы одного болта или гайки для крепления дисков и ободьев колес.
Автобусы необходимо оснастить тахографом или устройством регистрации режима труда и отдыха водителей.
Минтранс совместно с МВД пересмотрит требования к процедуре фотосъемки автомобилей во время техосмотра, заявили в министерстве. С 1 марта машины на пункте осмотра будут фотографировать дважды — в начале и в конце диагностики. При этом на снимках должны читаться передний и задний номера автомобиля, а сами фотографии должны сопровождаться координатами точки, где машина находилась в момент съемки.
Депутат Госдумы и автоэксперт в эфире НСН заявил, что пересмотр правил техосмотра автомобилей собираются сделать «для галочки» в то время, как его вообще нужно упразднить.
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