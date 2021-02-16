МВД прописало требования к техосмотру автомобиля

Также в МВД прописали проверять при ТО стояночный тормоз, суммарный люфт в рулевом управлении, целостность лобового стекла и наличие ремней безопасности.

Также не получится пройти техосмотр, если не работают стеклоочистители и стеклоомыватели, нарушена целостность внешних световых приборов, не хватает хотя бы одного болта или гайки для крепления дисков и ободьев колес.

Автобусы необходимо оснастить тахографом или устройством регистрации режима труда и отдыха водителей.

Минтранс совместно с МВД пересмотрит требования к процедуре фотосъемки автомобилей во время техосмотра, заявили в министерстве. С 1 марта машины на пункте осмотра будут фотографировать дважды — в начале и в конце диагностики. При этом на снимках должны читаться передний и задний номера автомобиля, а сами фотографии должны сопровождаться координатами точки, где машина находилась в момент съемки.

Депутат Госдумы и автоэксперт в эфире НСН заявил, что пересмотр правил техосмотра автомобилей собираются сделать «для галочки» в то время, как его вообще нужно упразднить.

