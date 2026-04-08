«Негативный фактор этого ”заболевания” связан с широкой ретрансляцией. Во всех СМИ, по всем телеканалам рассказывают про лудоманию. А сама проблема заключается в том, что существуют легкие деньги. Каждый человек хочет эти деньги легко заработать. К сожалению, именно молодежь в виду ”культуры потребления” и ”культа успеха” не сосредоточена на том, что деньги надо зарабатывать, что это большой труд. Они хотят все и сразу. Такого тунеядца, который не хочет работать, автоматически начинают определять в зону больных лудоманией, вводя в заблуждение и семью этого человека. Они тоже начинают думать, что в доме находится не тот человек, который не хочет работать, а больной человек. Эта проблема приобретает определенный масштаб. Надо просто взять ремень, отшлепать и привести в чувство. Это не больные люди, у них просто тяга к легким деньгам», — сказал собеседник НСН.

С 1 сентября 2026 года лудомания (игровая зависимость) будет лечиться наравне с наркоманией и алкоголизмом — об этом сообщил Минздрав. В России от неё страдают, по оценкам, от 5% до 12% взрослых — в основном мужчины 18-35 лет, но проблема всё чаще затрагивает и подростков.



Масштаб явления глобальный: по данным ВОЗ, ежегодно с игровой зависимостью сталкиваются 350 млн человек, а за последние 10 лет число игроманов выросло на 500%. Лудомания меняет психическое здоровье на подсознательном уровне и нередко приводит к депрессии, апатии и подавленному настроению. По оценкам экспертов, от 13% до 40% игроков с такой зависимостью совершают попытки самоубийства, а суицидальные мысли возникают у 32–70%.

Ранее врач-психиатр Александр Федорович сказал НСН, что психологи стараются убедить всех, что существуют люди, которые страдают от привязанности к видеоиграм, но это не так.

