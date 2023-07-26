Взорвавший ж/д пути под Брянском диверсант получил 22 года колонии

Гражданин России и Украины Сергей Белавин приговорён к 22 годам колонии строго режима по уголовному делу о подрыве железнодорожных путей в Брянской области летом 2022 года. Вердикт огласил Второй Западный окружной военный суд.

Приговорённый также обязан будет выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Белавину, в том числе, вменяли статью Уголовного кодекса о терроризме.

По данным Следственного Комитета РФ, обвиняемый в 2019 году был завербован Главным управлением разведки Украины. За финансовое вознаграждение он согласился подключиться к «организованной группе под их руководством».

Затем он на территории Украины прошел обучение методам проведения диверсий. В июне 2022 года Белавин под видом трудоустройства приехал в Россию, где подготовил теракт. Подрыв был осуществлен 9 июля прошлого года в момент прохождения грузового поезда. Были повреждены состав и железнодорожное полотно. Из людей никто не пострадал.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», именно диверсии, согласно опросу, стали самым большим страхом россиян в первой половине нынешнего года.

