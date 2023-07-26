Взорвавший ж/д пути под Брянском диверсант получил 22 года колонии
Гражданин России и Украины Сергей Белавин приговорён к 22 годам колонии строго режима по уголовному делу о подрыве железнодорожных путей в Брянской области летом 2022 года. Вердикт огласил Второй Западный окружной военный суд.
Приговорённый также обязан будет выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Белавину, в том числе, вменяли статью Уголовного кодекса о терроризме.
По данным Следственного Комитета РФ, обвиняемый в 2019 году был завербован Главным управлением разведки Украины. За финансовое вознаграждение он согласился подключиться к «организованной группе под их руководством».
Затем он на территории Украины прошел обучение методам проведения диверсий. В июне 2022 года Белавин под видом трудоустройства приехал в Россию, где подготовил теракт. Подрыв был осуществлен 9 июля прошлого года в момент прохождения грузового поезда. Были повреждены состав и железнодорожное полотно. Из людей никто не пострадал.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», именно диверсии, согласно опросу, стали самым большим страхом россиян в первой половине нынешнего года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Основатель Group-IB Сачков получил 14 лет колонии по делу о госизмене
- Раскрыты последствия дефицита бюджета для россиян
- Глава МОК подтвердил, что Россия и Белоруссия не получат приглашения на Олимпиаду-2024
- Против украинской журналистки Соколовской возбудили дело о фейках о российской армии
- Райффайзен приостановит покупку наличных евро и долларов у физлиц
- Взорвавший ж/д пути под Брянском диверсант получил 22 года колонии
- В России запустят единый реестр должников
- Мишустин обыграл Грефа в аэрохоккей на горнолыжном курорте «Манжерок»
- Кольцо рэпера Тупака Шакура продано на аукционе за $1 млн
- Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Азербайджане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru