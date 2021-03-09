Взлом серверов Microsoft привел к утечке данных 60 тыс. пользователей

Взлом почтовых серверов компании Microsoft затронул свыше 60 000 пользователей по всему миру, следует из опубликованного компанией Microsoft отчета.

По данным Bloomberg, большинство пострадавших пользователей – владельцы малого и среднего бизнеса.

Взлом десятков тысяч серверов почты прокомментировали в Белом доме. Там предупредили об «активной хакерской угрозе» и сообщили, что администрация президента Джо Байдена организует экстренную оперативную группу по противодействию кибератакам.

Microsoft заявила, что связывает взлом с действиями китайской хакерской группы Hafnium, за которой якобы стоит правительство КНР. В Китае на это заявление ответили, что выступают против кибератак и не имеют отношения к попыткам взлома ПО Microsoft.

В России около 40 компаний стали жертвами хакеров из-за уязвимости в ПО Microsoft

Ранее стало известно, что из-за атаки на Microsoft пострадало Европейское банковское управление (EBA). Регулятор сообщил, что пока оценивает ущерб и пытается установить, какие персональные данные могли попасть в распоряжение злоумышленников.

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