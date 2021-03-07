В России около 40 компаний стали жертвами хакеров из-за уязвимости в ПО Microsoft
Для защиты от подобных атак в "Лаборатории Касперского" рекомендуют установить обновление от Microsoft и использовать программные защитные решения.
В России порядка 40 компаний подверглись атакам злоумышленников, которые использовали уязвимости в программном обеспечении (ПО) корпорации Microsoft, а именно в Exchange Server. Такие данные приводит пресс-служба «Лаборатории Касперского».
«2 марта компания Microsoft сообщила о серии атак, использующих новые уязвимости в Microsoft Exchange Server. В течение последней недели эксперты "Лаборатории Касперского" фиксируют рост количества попыток эксплуатации этих уязвимостей для проникновения в корпоративные сети с целью кражи конфиденциальных данных, а также, вполне вероятно, использования шифровальщиков. В России атаковано уже около 40 компаний», - цитирует сообщение ТАСС.
Эксперты из «Лаборатории Касперского» рекомендуют обновить Microsoft, а также использовать для защиты соответствующие программные решения, при необходимости - обратиться к специалистам для расследования инцидента.
Ранее в воскресенье, 7 марта, агентство Bloomberg спрогнозировало глобальный кризис из-за уязвимости ПО Microsoft. Оборудование может быть заражено вирусами или атаковано с целью похищения данных пользователей, сотрудников, организаций. Сообщалось, что в мире пострадали не менее 60 тысяч компаний.
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