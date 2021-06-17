Вызовы пандемии сплотили волонтерское сообщество Москвы — Сергунина

Добровольцами центра «Мосволонтер» в столице стали уже более 125 тысяч граждан, большинство из которых - люди до 30 лет. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Вызовы, с которыми из-за пандемии столкнулись города по всему миру, стали дополнительным стимулом для развития добровольчества в столице. Тысячи неравнодушных москвичей объединила общая цель - поддержать тех, кому в это непростое время нужно особое внимание и забота», - заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, большую часть волонтеров (43,4%) составляют работающие москвичи, на втором месте по численности – студенты (27,4%), также в дело вовлечены школьники и пенсионеры.

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Отмечается, что более 43% волонтеров - работающие горожане, более 27% - студенты.

«Почти половина городских помощников (48,7%) имеют высшее образование, неполное высшее - у 17,2% волонтеров. Среднее общее или профессиональное образование получили 18,1% добровольцев», - добавила Сергунина.

Заммэра города подчеркнула, что столичных волонтеров больше всего привлекают социальное, культурное и спортивное направления.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:МоскваВолонтеры
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