Участники образовательных патриотических проектов получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Депутат Госдумы Ирина Белых заявила, что исследовательская работа московских школьников и учащихся колледжей в образовательных проектах «Мой район в годы войны» и «Московский экскурсовод» будет учитываться, как волонтёрская деятельность, сообщает пресс-служба московского правительства.

В ходе рабочей встречи в Комитете общественных связей и молодежной политики Москвы. было принято решение поддержать предложение парламентария, благодапря чему участники общегородских патриотических и образовательных проектов получат статус «волонтеров истории» и «волонтеров культурного наследия», что позволит им получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в целый ряд российских вузов.

По словам Белых, соответствующее соглашение между Городским методическим центром столичного Департамента образования и Московским ресурсным центром «Мосволонтер» будет заключено в ближайшее время, при этом для победителей будет увеличено количество учтённых волонтёрских часов и дополнительных баллов.

Депутат добавила, что в дальнейшем расширить возможности участия в масштабном волонтёрском движении смогут все московские школы и колледжи.

