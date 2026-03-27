Внутренний туризм может помочь ресторанам пережить трудное время, но это коснется не всех регионов, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Начало года оказалось для российского ресторанного рынка самым худшим за последние 25 лет. По их доходам сильно ударило сокращение потребительской активности: за три неполных первых месяца текущего года трафик в ряде заведений общепита сократился на 40%. Рынок мгновенно отреагировал на это волной закрытий заведений — их общее количество в городах-миллионниках в зависимости от сегмента снизилось на 2–11%, пишет «Коммерсант». Миронов назвал главное спасение для ресторанов в такой ситуации.