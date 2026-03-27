Выживут не все: Внутренний туризм назвали спасением для ресторанов
Рынок готовой еды растет в год примерно на 35%, компании строят огромные фабрики, что выбивает клиентов у ресторанов, заявил НСН Сергей Миронов.
Внутренний туризм может помочь ресторанам пережить трудное время, но это коснется не всех регионов, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Начало года оказалось для российского ресторанного рынка самым худшим за последние 25 лет. По их доходам сильно ударило сокращение потребительской активности: за три неполных первых месяца текущего года трафик в ряде заведений общепита сократился на 40%. Рынок мгновенно отреагировал на это волной закрытий заведений — их общее количество в городах-миллионниках в зависимости от сегмента снизилось на 2–11%, пишет «Коммерсант». Миронов назвал главное спасение для ресторанов в такой ситуации.
«Самый существенный фактор, который повлиял на эту ситуацию, - это активная работа супермаркетов в этом направлении. У них сегодня готовая еда – это самое быстрорастущее направление. Мы не видим причин для стабилизации ситуации. Рынок готовой еды растет в год примерно на 35%, компании строят огромные фабрики. При этом там более легкие санитарные нормы. Поэтому предпосылок для роста рестораны не видят. С другой стороны, скоро лето, внутренний туризм будет работать, многие остаются на отпуск в России. За счет внутреннего передвижения какие-то города получат дополнительный поток: города на море, Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольца. Остальным даже летом будет непросто», - предупредил он.
Россияне продолжают ходить в фудкорты, но рынок уже целиком заполнился, поэтому новых открытий будет все меньше, рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН.
Горячие новости
