МВД: Пароль admin – самая распространенная причина взлома устройств
Использование популярного пароля admin является одной из самых распространенных причин взлома устройств, заявили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
По данным ведомства, данный пароль до сих пор часто не меняют на роутерах, IP-камерах, IoT-устройствах, серверах и в административных панелях. Злоумышленники используют данную уязвимость с помощью автоматических ботов, которые непрерывно проверяют сеть и пытаются войти в админ-панели, подбирая стандартные логины и пароли. Для проведения подобных массовых атак хакерам не нужны «сильные» технические знания.
По словам экспертов, главная причина — невнимательность пользователей, которые оставляют заводские настройки без изменений, считая, что домашние устройства не заинтересуют киберпреступников.
Ранее стало известно, что 40% пользователей соцсетей никогда не меняли пароли в личных профилях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МВД: Пароль admin – самая распространенная причина взлома устройств
- Россия грозит Армении разрывом соглашения о поставках энергоресурсов
- В Амурской области около месяца не могут найти женщину с пятью детьми
- Вашингтон не присоединились к заявлению Киева в ООН по ситуации на Украине
- Госдума разрешила сотрудникам ЦБ и «Сбербанка» сбивать беспилотники
- Путин: Россия передала Казахстану четырех амурских тигров
- Глава МИД Кубы призвал мировое сообщество помочь острову избежать катастрофы
- В Госдуме предложили сделать бесплатными школьные выпускные
- Дегтярев: FISU допустила до соревнований всех российских спортсменов
- Военные США перехватили 108 судов с начала блокады иранских портов