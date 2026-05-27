Вашингтон не присоединились к заявлению Киева в ООН по ситуации на Украине
Вашингтон не стал присоединяться к заявлению по ситуации на Украине, сообщает ТАСС.
Его 26 мая зачитал украинский постоянный представитель в Организации Объединенных Наций Андрей Мельник. Это произошло в штаб-квартире организации. По словам дипломата, заявление Киева поддержали 47 стран, среди которых — Словакия и Венгрия, а также Евросоюз.
В документе украинская сторона призвала к полному и безусловному прекращению огня, а также к необходимости принять гуманитарные меры.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Европейская элита решила сделать ставку на неприкрытую вооруженную силу, активно вовлекаясь в кризис на Украине через масштабные поставки оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Амурской области около месяца не могут найти женщину с пятью детьми
- Вашингтон не присоединились к заявлению Киева в ООН по ситуации на Украине
- Госдума разрешила сотрудникам ЦБ и «Сбербанка» сбивать беспилотники
- Путин: Россия передала Казахстану четырех амурских тигров
- Глава МИД Кубы призвал мировое сообщество помочь острову избежать катастрофы
- В Госдуме предложили сделать бесплатными школьные выпускные
- Дегтярев: FISU допустила до соревнований всех российских спортсменов
- Военные США перехватили 108 судов с начала блокады иранских портов
- Путин сообщил о почти $30 млрд капиталовложений РФ в экономику Казахстана
- Одесса готовится к обороне: Эксперт назвал главный страх Лондона на Украине