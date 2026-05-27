Его 26 мая зачитал украинский постоянный представитель в Организации Объединенных Наций Андрей Мельник. Это произошло в штаб-квартире организации. По словам дипломата, заявление Киева поддержали 47 стран, среди которых — Словакия и Венгрия, а также Евросоюз.

В документе украинская сторона призвала к полному и безусловному прекращению огня, а также к необходимости принять гуманитарные меры.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Европейская элита решила сделать ставку на неприкрытую вооруженную силу, активно вовлекаясь в кризис на Украине через масштабные поставки оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

