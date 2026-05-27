В Амурской области около месяца не могут найти женщину с пятью детьми
В Амурской области около месяца продолжаются поиски 33-летней женщины, пропавшей вместе с пятью детьми, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Амур».
По сообщению волонтеров, жительница Благовещенска исчезла 30 апреля. Последний раз ее видели на улице Чайковского в Благовещенске. В настоящее время местонахождение матери и детей остается неизвестным. По предварительным данным, пропавшая может находиться в Белогорске (Амурская область). Волонтеры и правоохранители продолжают поисковые мероприятия и просят жителей региона сообщать любую информацию о пропавших.
Ранее в Красноярском крае завершились активные поиски пропавшей семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
