В Амурской области около месяца не могут найти женщину с пятью детьми

В Амурской области около месяца продолжаются поиски 33-летней женщины, пропавшей вместе с пятью детьми, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Амур».

Глава «ЛизаАлерт»: Поиск Усольцевых по телефонам невозможен

По сообщению волонтеров, жительница Благовещенска исчезла 30 апреля. Последний раз ее видели на улице Чайковского в Благовещенске. В настоящее время местонахождение матери и детей остается неизвестным. По предварительным данным, пропавшая может находиться в Белогорске (Амурская область). Волонтеры и правоохранители продолжают поисковые мероприятия и просят жителей региона сообщать любую информацию о пропавших.

Ранее в Красноярском крае завершились активные поиски пропавшей семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:МатьАмурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры