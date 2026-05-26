Глава МИД Кубы призвал мировое сообщество помочь острову избежать катастрофы

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья призвал мировое сообщество мобилизовать усилия для предотвращения гуманитарной катастрофы на острове. С таким обращением он выступил на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС.

Дипломат попросил государства Латинской Америки, Карибского бассейна и глобального Юга действовать сообща, чтобы отстаивать зону мира и бороться за общие ценности. Он также призвал все страны проявить солидарность с Кубой.

Минюст США: Обвинения против Рауля Кастро предусматривают смертную казнь

Глава МИД затронул вопрос экономической блокады со стороны США. Он назвал ужесточившееся с начала 2026 года энергетическое эмбарго «жестоким неизбирательным коллективным наказанием кубинского народа, которое ведет к гибели людей».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с НСН объяснил, почему администрации американского президента Дональда Трампа не светит успех на Кубе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Олег Ласточкин
ТЕГИ:СШАКуба

Горячие новости

Все новости

партнеры