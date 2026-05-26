Глава МИД Кубы призвал мировое сообщество помочь острову избежать катастрофы

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья призвал мировое сообщество мобилизовать усилия для предотвращения гуманитарной катастрофы на острове. С таким обращением он выступил на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС.

Дипломат попросил государства Латинской Америки, Карибского бассейна и глобального Юга действовать сообща, чтобы отстаивать зону мира и бороться за общие ценности. Он также призвал все страны проявить солидарность с Кубой.