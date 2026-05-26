В Госдуме предложили сделать бесплатными школьные выпускные

Депутат Госдумы Марина Ким предложила снять финансовую и организационную нагрузку с родителей и учителей при подготовке школьных выпускных. Организацией праздников должны заниматься муниципалитеты, заявила парламентарий РИА Новости.

По словам Ким, сейчас родителям и педагогам приходится собирать деньги, самостоятельно искать площадки и отвечать за безопасность детей. «Городские власти обязаны предоставить возможности, чтобы это сделать бесплатно для учеников и родителей», — подчеркнула депутат.

Инициатива предполагает, что муниципалитеты возьмут на себя полную организацию выпускных: предоставление площадки, логистику и обеспечение безопасности. Для семей мероприятие станет бесплатным — без традиционных сборов в родительских комитетах и чатах.

Ким пообещала, что такой законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время. По ее словам, это было бы «супер» для всех причастных к выпускным в учебных заведениях.

Ранее российский дизайнер Игорь Гуляев в беседе с НСН рассказал, как собрать выпускной образ из повседневных вещей.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
