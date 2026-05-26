В Госдуме предложили сделать бесплатными школьные выпускные
Депутат Госдумы Марина Ким предложила снять финансовую и организационную нагрузку с родителей и учителей при подготовке школьных выпускных. Организацией праздников должны заниматься муниципалитеты, заявила парламентарий РИА Новости.
По словам Ким, сейчас родителям и педагогам приходится собирать деньги, самостоятельно искать площадки и отвечать за безопасность детей. «Городские власти обязаны предоставить возможности, чтобы это сделать бесплатно для учеников и родителей», — подчеркнула депутат.
Инициатива предполагает, что муниципалитеты возьмут на себя полную организацию выпускных: предоставление площадки, логистику и обеспечение безопасности. Для семей мероприятие станет бесплатным — без традиционных сборов в родительских комитетах и чатах.
Ким пообещала, что такой законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время. По ее словам, это было бы «супер» для всех причастных к выпускным в учебных заведениях.
Ранее российский дизайнер Игорь Гуляев в беседе с НСН рассказал, как собрать выпускной образ из повседневных вещей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Амурской области около месяца не могут найти женщину с пятью детьми
- Вашингтон не присоединились к заявлению Киева в ООН по ситуации на Украине
- Госдума разрешила сотрудникам ЦБ и «Сбербанка» сбивать беспилотники
- Путин: Россия передала Казахстану четырех амурских тигров
- Глава МИД Кубы призвал мировое сообщество помочь острову избежать катастрофы
- В Госдуме предложили сделать бесплатными школьные выпускные
- Дегтярев: FISU допустила до соревнований всех российских спортсменов
- Военные США перехватили 108 судов с начала блокады иранских портов
- Путин сообщил о почти $30 млрд капиталовложений РФ в экономику Казахстана
- Одесса готовится к обороне: Эксперт назвал главный страх Лондона на Украине