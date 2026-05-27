Госдума разрешила сотрудникам ЦБ и «Сбербанка» сбивать беспилотники

Изначально документ предполагал, что мера затронет только сотрудников ЦБ РФ и объединения «Росинкас», обеспечивающих защиту денег, драгметаллов, ценных бумаг, валютных ценностей и секретной корреспонденции при перевозке и инкассации, а также объектов Банка России для их хранения. Теперь таким работникам разрешается пресекать функционирование дронов, подводных и надводных судов, беспилотных транспортных средств при нападении или угрозе нападения на охраняемые объекты и людей.

Это может происходить путем подавления или изменения сигналов, воздействия на пульты, а также повреждения или уничтожения самих аппаратов. В настоящее время подобными полномочиями уже располагают ведомственная охрана, силовые структуры и Росгвардия.

Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что глава государства Владимир Путин поручил Вдминистрации и правительству проработать с бизнесом предложения по защите предприятий от атак беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

