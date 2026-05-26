Путин: Россия передала Казахстану четырех амурских тигров
Россия передала Казахстану двух взрослых амурских тигров и пару тигрят. Об этом президент Владимир Путин написал в статье для «Казахстанской правды» накануне своего государственного визита в Астану.
По словам Путина, хищников выловили в Хабаровском крае. Они прошли обследование, в том числе на репродуктивное здоровье, и были перевезены рейсом «Аэрофлота» в Казахстан.
Сейчас тигры находятся в природном резервате «Иле-Балхаш» под присмотром российских и казахстанских ученых. В ближайшее время их выпустят в дикую природу, подчеркнул российский лидер.
Путин пояснил, что российские ведомства выловили тигров в ответ на просьбу казахстанских друзей о содействии в восстановлении популяции этих редких хищников в республике.
Ранее Путин сообщил о почти $30 млрд капиталовложений РФ в экономику Казахстана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
