Жизни пострадавшей во время теракта на Крымском мосту девочки ничего не угрожает
Жизни девочки, пострадавшей при теракте на Крымском мосту, ничто не угрожает. Об этом сообщает оперштаб Кубани в Telegram-канале. Отмечается, что ребенок находится в сознании и самостоятельно дышит.
Несовершеннолетнюю девочку госпитализировали с сочетанной травмой - повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести в Темрюкскую ЦРБ.
Предполагается, что консилиум врачей будет решать вопрос ее дальнейшего лечения. Если состояние позволит, то ребенка транспортируют воздушным транспортом в реанимацию Деткой краевой клинической больницы.
С раненой также будут работать психологи.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что террористическая атака на Крымский мост была совершена двумя надводными беспилотниками около трех часов ночи понедельника, 17 июля. Повреждена автодорожная часть моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Они находились в машине с белгородскими номерами. В машине были пострадавшая девочка и ее родители.
Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru