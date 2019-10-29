Выяснилось, чего больше всего боятся россияне

22% россиян больше всего боится стихийных бедствий, 185 – потери сбережений, а 16% опасается остаться без работы, пишет Ura.ru.

Опрос проводился с 26 сентября по 2 октября среди городских и сельских жителей. В нем приняли участие 1601 респондент в возрасте от 18 лет из 137 населенных пунктов России.

Ранее россияне признались, что больше всего на свете их пугают темнота, насекомые и собаки. Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН пояснил, что подобные страхи появились еще на заре человечества. «Это у нас от нашего древнего происхождения. Страх темноты, опасных животных, насекомых, все эти страхи абсолютно естественны, эволюционно необходимы. И в этом смысле выясняется, что мы ничем не отличаемся от наших древних предков. Но у нас, например, исчез страх грома, молнии, поскольку мы перестали жить в открытой местности», — рассказал он.

