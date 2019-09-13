Психиатр объяснил главные страхи россиян
Завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН рассказал НСН, почему дети в России боятся темноты и «пиковой дамы».
Главным детским страхом россиян оказалась темнота. В такой боязни признались 40 процентов опрошенных проектом «Дети Mai.ru», пишет ТАСС. 17 процентов респондентов рассказали, что боялись высоты, по 15 процентов – насекомых и монстров, а 13 процентов боялись собак. У еще семи процентов в детстве был страх пиковой дамы. Кроме того, россияне в детстве боялись клоунов, кукол, воды, инопланетян, воспитательницы и даже Деда Мороза.
Как пояснил в эфире НСН заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов, главные страхи россиян можно объяснить древним прошлым.
«Это у нас от нашего древнего происхождения. Страх темноты, опасных животных, насекомых, все эти страхи абсолютно естественны, эволюционно необходимы. И в этом смысле выясняется, что мы ничем не отличаемся от наших древних предков. Но у нас, например, исчез страх грома, молнии, поскольку мы перестали жить в открытой местности», — отметил психиатр.
При этом Сергей Ениколопов объяснил страх пиковой дамы повестью А. С. Пушкина «Пиковая дама».
«А "пиковая дама" (персонаж детского фольклора - прим.НСН) — это уже влияние масс-медиа в широком проявлении, от времен Пушкина до наших дней. Пушкин – наше все. Было бы интересно узнать аналогичные страхи в соседних странах, есть ли там "пиковая дама" или там что-то другое. И если мы в этом случае отличаемся, значит, Александр Сергеевич! Надо отдать должное, его подхватили и стали раскручивать», — сказал психиатр.
Напомним, что по данным опроса, проведённого «Левада-центром» в начале этого года, у большинства взрослых россиян тревогу вызывает увеличение стоимости товаров – об этом заявили 62% респондентов. Также участники опроса рассказали, что переживают из-за роста безработицы в стране, кризисной ситуации в экономике и ухудшения состояния окружающей среды. Помимо этого жителей нашей страны заботит падение уровня морали и нравственности в обществе.
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