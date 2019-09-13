Психиатр объяснил главные страхи россиян

Главным детским страхом россиян оказалась темнота. В такой боязни признались 40 процентов опрошенных проектом «Дети Mai.ru», пишет ТАСС. 17 процентов респондентов рассказали, что боялись высоты, по 15 процентов – насекомых и монстров, а 13 процентов боялись собак. У еще семи процентов в детстве был страх пиковой дамы. Кроме того, россияне в детстве боялись клоунов, кукол, воды, инопланетян, воспитательницы и даже Деда Мороза.

Как пояснил в эфире НСН заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов, главные страхи россиян можно объяснить древним прошлым.

«Это у нас от нашего древнего происхождения. Страх темноты, опасных животных, насекомых, все эти страхи абсолютно естественны, эволюционно необходимы. И в этом смысле выясняется, что мы ничем не отличаемся от наших древних предков. Но у нас, например, исчез страх грома, молнии, поскольку мы перестали жить в открытой местности», — отметил психиатр.