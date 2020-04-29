Вывозные рейсы из Германии, Египта и Таиланда состоятся 1 мая

Застрявших россиян в Германии, Египте и Таиланде планируется вернуть на родину 1 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.

Вылеты будут организованы из Франкфурта-на-Майне, Каира и Пхукета. Пункт назначения – Москва. Уточняется, что рейс из Пхукета в Москву также совершит промежуточную посадку в Петербурге.

Также, по данным агентства, вывозные рейсы по маршруту Дели – Петербург – Москва и Баку – Красноярск намечены на 2 мая.

Ранее сегодня стало известно, что российским гражданам, у которых есть разрешение на постоянное проживание в другой стране, разрешили выехать из РФ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

