В Севастополе водитель автобуса вывез 300 человек с пляжа после атаки ВСУ
Водитель автобуса Александр вывез около 300 человек с пляжа после украинского обстрела Севастополя. Мужчина рассказал журналистам, что сделал порядка трех рейсов к пляжу и обратно в город.
Мужчина отметил, что услышал взрывы, когда ехал в сторону пляжа. Тогда Александр начал вывозить с пляжа напуганных людей.
После того, как он первый раз вывез людей с пляжа, он позвонил начальству, чтобы посоветоваться, что делать дальше. Тот сказал ему, что нужно ехать обратно и забирать как можно больше людей. Мужчина сказал, что не считает себя героем. По его словам, он просто «действовал по обстановке».
Украинская сторона нанесла удар по Севастополю 24 июня в 12:15 мск. По данным Минобороны РФ, ВСУ пытались использовать пять поставленных США ракет ATACMS с кассетными боевыми частями, отмечает RT.
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