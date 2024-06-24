В Севастополе водитель автобуса вывез 300 человек с пляжа после атаки ВСУ

Мужчина отметил, что услышал взрывы, когда ехал в сторону пляжа. Тогда Александр начал вывозить с пляжа напуганных людей.

После того, как он первый раз вывез людей с пляжа, он позвонил начальству, чтобы посоветоваться, что делать дальше. Тот сказал ему, что нужно ехать обратно и забирать как можно больше людей. Мужчина сказал, что не считает себя героем. По его словам, он просто «действовал по обстановке».

Украинская сторона нанесла удар по Севастополю 24 июня в 12:15 мск. По данным Минобороны РФ, ВСУ пытались использовать пять поставленных США ракет ATACMS с кассетными боевыми частями, отмечает RT.

