Выводы Счетной палаты о катастрофе в демографии не удивили Пескова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о негативной тенденции в демографии. Негативную оценку сложившейся ситуации ранее дали в Счетной палате, передает РИА Новости.
Песков сообщил журналистам, что власти учитывал неблагоприятную обстановку в демографии при формулировании национальных проектов, в связи с чем были предложены меры по стимулированию рождаемости и поддержке многодетных семей.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что президент Владимир Путин и сам неоднократно говорил, что страна находится в «демографической яме».
Ранее в Счетной палате сообщили, что с начала года численность населения России сократилась на 52,2 тыс. человек. При этом тенденцию не смог переломить приток мигрантов, которые смогли компенсировать убыль населения только на 76 процентов.
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