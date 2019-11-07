Выводы Счетной палаты о катастрофе в демографии не удивили Пескова

Песков сообщил журналистам, что власти учитывал неблагоприятную обстановку в демографии при формулировании национальных проектов, в связи с чем были предложены меры по стимулированию рождаемости и поддержке многодетных семей.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что президент Владимир Путин и сам неоднократно говорил, что страна находится в «демографической яме».

Ранее в Счетной палате сообщили, что с начала года численность населения России сократилась на 52,2 тыс. человек. При этом тенденцию не смог переломить приток мигрантов, которые смогли компенсировать убыль населения только на 76 процентов.

