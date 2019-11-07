Принудительная малодетность. Демографы раскрыли выводы Счетной палаты о вымирании россиян

Несмотря на все усилия властей добиться устойчивого естественного демографического роста, население России сокращается. К такому выводу пришла Счетная палата. По данным ведомства, численность постоянного населения старны по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек, сократившись с начала года на 52,2 тыс. человек. При этом естественную убыль населения не компенсируют даже мигранты, которые восполняют сокращение лишь на 76%.

Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире НСН назвал главную причину демографического кризиса в России.

«Все, что сегодня установила Счетная палата, уже семь лет содержится в прогнозах Росстата. Удивительно не то, что происходит убыль населения, а что в первую строку майского указа президента вписали добиться устойчивого естественного прироста численности населения к 2024 году. Те, кто это сделал, элементарно не владеют проблематикой. Ключевая проблема в том, что в стране принудительная малодетность. Она не сегодня началась. И это накладывается на то, что уровень рождений носит циклический характер. Сейчас вступают в период рождений те молодые люди, которые в значительно меньшей степени родились в 1990-е годы. Провал 90-х годов воспроизводится сейчас. Меньше мам. И сам уровень рождаемости крайне низкий, условно, 1,5 ребенка на женщину. Это фундаментальная проблема», - подчеркнул он.

Текущие экономические трудности влияют на демографическую ситуацию в стране, но не определяют ее, заметил эксперт.

«У людей с рождением детей резко ухудшается личная социально-экономическая ситуация. Сейчас в стране экономическая модель не работает. Это дополнительные минусы. Но это лишь один из показателей, не самый важный. Семь лет назад ситуация в экономике была лучше, но реальное число рождений было таким же низким», - пояснил Крупнов.

Он настаивает, что нужно осознать эту ситуацию как то, что происходит впервые в мировой истории.

«Она не в том, что ВВП упал или еще что-нибудь. Ситуация в том, что молодежь не хочет рожать. Это происходит давно во многих странах. У нас резкое падение рождаемости наблюдается с 1964 года. Единственный способ избежать катастрофы – это делать ставку на многодетную семью. Надо совершенно по-другому увидеть русскую семью – как большую, с тремя-четырьмя детьми. Создать все условия, не только финансово-экономические, но и культурно-идеологические, чтобы с рождением четвертого ребенка семья в Российской Федерации попадала в условный коммунизм. Это единственный способ, чтобы наша страна, русские не исчезли из истории», - заключил собеседник НСН.

По данным Счетной палаты, с января по август 2019 года в России родилось 994,3 тыс. человек, что на 83,8 тыс. меньше, чем за тот же период 2018 года. В тот же период умерло 1,21 млн человек, в сравнении с 2018 годом их число сократилось на 33,7 тыс. человек. По данным экспертов, естественная убыль населения ускоряется уже четвертый год подряд, что создает риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого роста числа граждан, которая указана в нацпроекте «Демография».

