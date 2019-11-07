В Счетной палате предрекли вымирание россиян

С начала 2019 года численность россиян сократилась на 52,2 тысячи человек. Естественную убыль населения не компенсируют даже мигранты, которые восполнили дефицит лишь на 76%.

В период с января по август 2019 года в России родилось 994,3 тысячи человек, что на 83,8 тысячи меньше, чем за тот же период 2018 года. В тот же период умерло 1,21 миллиона человек, в сравнении с 2018 годом их число сократилось на 33,7 тысяч человек. По данным экпертов, естественная убыль населения ускоряется уже четвертый год подряд, что создает риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого роста числа граждан, которая указана в нацпроекте «Демография».

Ранее в эфире НСН доктор экономический наук, завотделом здоровья и самосохранительного поведения Института социально-политических исследований РАН Алла Иванова отметила, что без миграции и существенного миграционного прироста убыль населения России остановить не получится.

«У Росстата есть несколько вариантов прогнозов, в том числе сложившихся трендов и так называемый оптимистический, если будут реализованы меры, которые должны способствовать росту рождаемости и снижению смертности и росту миграции. Без миграционного прироста в ближайшие годы ожидать даже выхода из режима сокращения населения не приходится. Потому что естественная убыль населения до 2024 года будет сохраняться точно, а, вероятно, и дольше. Режим воспроизводства населения пока не дает оснований говорить о возможности выхода из демографической ямы», — заявила она.

