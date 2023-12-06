«Вытаскиваем скорые»: Подмосковная деревня десять лет живет с «бумажной дорогой»

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Поселок Поваровка находится в Подмосковье, в 35 км от МКАДа. При этом местные жители годами мучаются из-за отсутствия банальной дороги. На бумаге она существует, а по факту люди ходят по колено в грязи, однако чиновники не могут дать разрешение на строительство того, что якобы уже есть. Получается замкнутый круг.

«Есть участки, нарезанные в 2013 году. При этом фактической дороги к этим участкам нет, до ближайшего асфальта порядка 400 метров. Мы обратились в администрацию, нам сказали, что по закону участков ИЖС (индивидуального жилого строительства - прим. НСН) без дороги в природе не существует. Априори дорога должна быть. Я говорю: хорошо, дайте нам разрешение, мы сами откатаем, они отвечают, что не могут дать разрешение, поскольку по бумагам дорога есть. Приезжала комиссия, смотрели, все видели, все всё знают, но никто ничего не делает», - рассказал НСН местный житель Константин Голубев.

По его словам, из-за отсутствия дороги к жителям целой улицы не едут пожарные и "скорые", что уже привело к печальным последствиям.

«У нас сгорел дом, "пожарная" просто отказалась ехать. "Скорая" к нам в принципе не едет никогда, они проезжают первые 10-15 метров, а потом мы всем поселком ее вытаскиваем на руках. Кто-то через лес пытается ходить, когда снег - мы берем лопаты. За зиму, в лучшем случае 3-4 раза трактор пройдет по мерзлому грунту, как-то получается пройти. Но как только придет весна, первая оттепель, всё: пока дойдешь до остановки, до станции, ты по колено будешь в этой грязище», - констатировал собеседник НСН.

Мы попросили разобраться в ситуации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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В конце октября мы рассказывали о ситуации в Сочи, где власти внезапно решили снести образцовую многоэтажку в центре города, в которой люди спокойно жили восемь лет. Дело было не в состоянии дома, а в судебных тяжбах властей с бизнесменом, который сейчас в тюрьме. При этом жильцам даже не давали отстоять свои права.

После обращения НСН к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву ситуация сдвинулась с мертвой точки. Кроме того, мы привлекли к решению вопроса омбудсмена Татьяну Москалькову.

«Есть изменения. Вроде как у нас приняли апелляционную жалобу и взяли нас в процесс, но еще не назначена дата судебного разбирательства. Второе – администрация наложила арест на наш дом в соответствии с судебным решением. И еще со мной связались, - по вашей инициативе, спасибо большое, - из аппарата Уполномоченного по правам человека, завели дело и запросили документы. Думаю, нас приняли в процесс, благодаря резонансу. Сдвиги есть, огромное спасибо», - сказал НСН житель проблемного дома Игорь Лапшин.

Мы будем следить за развитием ситуации.