Выставка передовых образцов белорусской и российской техники открылась на ВДНХ
На ВДНХ открылась выставка передовых образцов белорусской и российской техники 2 апреля, в День единения народов РФ и Белоруссии.
В экспозиции представлены опытные и действующие образцы промышленной, сельскохозяйственной, пожарной и гражданской наземной и воздушной техники таких производителей, как КАМАЗ и КАМАЗ-Мастер, Петербургский тракторный завод, Ростсельмаш, «Меркатор», Гомсельмаш, БЕЛАЗ, Минский тракторный завод, Амкодор-Центр, МАЗ, «Вертолеты России», УАЗ, ГАЗ, а также Национальная академия наук Республики Беларусь.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отметил, что в рамках 28 интеграционных программ реализуется совместная макроэкономическая политика, а также глобальное финансовое, налоговое, промышленное и сельскохозяйственное сотрудничество.
«С учетом тех вызовов, которые стоят перед нами сегодня, мы получили, в том числе, окна возможностей для углубления нашей кооперации и создания совместных конкурентных продуктов, чтобы заместить тот критический импорт, от которого наши страны и отрасли зависели многие годы», - отметил министр.
О дружбе и партнерстве, которые объединяют Россию и Белоруссию также рассказала заместитель министра науки и высшего образования России Наталья Бочарова. Она подчеркнула важность развития сотрудничества между государствами в сфере образования и отметила, что многие студенты из Белоруссии учатся в России, а студенты из России - в Белоруссии.
«Сегодняшняя ситуация показывает, кто твой настоящий друг. Это дружба, проверенная столетиями. Это дружба, выдержанная разными ситуациями: и войной, и COVID, и санкциями, которые как никогда ощущают на себе оба наших государства в равной мере. Наша задача на сегодняшний день - создать единое научно-технологическое и образовательное пространство», - добавила Бочарова.
Сообщается, что в торжественном открытии выставки приняли участие заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик, заместитель министра науки и высшего образования России Наталья Бочарова, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко и государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Выставка проходит со 2 по 9 апреля. Для посетителей выставки проходит культурная программа с участием русского народного инструментального ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, Московского государственного академического театра танца «Гжель» и заслуженной артистки России Олеси Евстигнеевой. С 1 по 3 апреля на территории выставки работает ярмарка продукции белорусских производителей. Вход на все мероприятия бесплатный.
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