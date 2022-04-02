Путин назвал упрочение союза Москвы и Минска ответом недоброжелателям
Упрочение союзнических российско-белорусских связей станет лучшим ответом Москвы и Минска на недоброжелательные действия других государств. Об этом в своем послании в связи с Днем единения России и Белоруссии заявил президент России Владимир Путин. Его процитировал посол России в Белоруссии Борис Грызлов во время торжественного собрания в Большом театре оперы и балета в Минске, сообщает ТАСС.
«Уверен, что лучшим ответом на недружественные действия со стороны ряда государств должно стать всемерное упрочение союзнических российско-белорусских связей, наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего сотрудничества на всех направлениях», — подчеркнул президент РФ.
По его мнению, координация усилий стран на международной арене и укрепление обороны также имеет большое значение. При этом главной задачей остается обеспечение благополучной и безопасной жизни граждан России и Белоруссии.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко сформировались уникальные отношения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Пескова для белорусского телеканала.
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