Высота снежного покрова в Москве достигла максимума - 45 см

Данные получены в 9:00 с главной метеостанции города на ВДНХ. Представитель метеослужбы отметил, что это пока максимальная высота снежного покрова нынешней зимой в столице. Она на 80% превысила климатическую норму января (25 см).

По прогнозам синоптиков, снегопад в Москве в субботу продолжится, сугробы могут вырасти местами до 50 см. Температура воздуха не будет превышать 2 градусов мороза.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что осадки в Москве продлятся вплоть до понедельника.

«Нынешний снегопад связан с приближением к северу европейской России мощного циклона. Ночью и усилится ветер до 15 метров в секунду. Порывы ветра и снег приведут к тому, что в Москве появятся метели. Вечер четверга, пятница и суббота – за эти три дня выпадет от четырех до десяти миллиметров», - рассказал он.

