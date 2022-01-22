Высота снежного покрова в Москве достигла максимума - 45 см
По данным метеобюро Москвы, сугробы в столице за сутки выросли с 38 до 45 см. Об этом сообщает «Интерфакс».
Данные получены в 9:00 с главной метеостанции города на ВДНХ. Представитель метеослужбы отметил, что это пока максимальная высота снежного покрова нынешней зимой в столице. Она на 80% превысила климатическую норму января (25 см).
По прогнозам синоптиков, снегопад в Москве в субботу продолжится, сугробы могут вырасти местами до 50 см. Температура воздуха не будет превышать 2 градусов мороза.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что осадки в Москве продлятся вплоть до понедельника.
«Нынешний снегопад связан с приближением к северу европейской России мощного циклона. Ночью и усилится ветер до 15 метров в секунду. Порывы ветра и снег приведут к тому, что в Москве появятся метели. Вечер четверга, пятница и суббота – за эти три дня выпадет от четырех до десяти миллиметров», - рассказал он.
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