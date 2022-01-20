Москвичей предупредили о новом мощном снегопаде
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что до конца недели в Москве выпадет треть месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости.
По его словам, в этом виновен атакующий Центральную Россию ненастный циклон «Ида», который принесёт до 8-13 мм осадков
«Львиная доля снега придется на ближайшие двое суток... пятница будет наиболее снежной... в субботу снежное ненастье чуть ослабеет», - уточнил синоптик.
Тишковец добавил, что грядущие снегопады не будут экстремальными, однако они непременно прибавят работы коммунальным службам.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что во все регионы России в ближайшие дни придёт аномально тёплая погода, сообщает «Свободная пресса».
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