Москвичей предупредили о новом мощном снегопаде

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что до конца недели в Москве выпадет треть месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости.

Ночь на 13 января стала самой морозной в Москве с начала года

По его словам, в этом виновен атакующий Центральную Россию ненастный циклон «Ида», который принесёт до 8-13 мм осадков

«Львиная доля снега придется на ближайшие двое суток... пятница будет наиболее снежной... в субботу снежное ненастье чуть ослабеет», - уточнил синоптик.

Тишковец добавил, что грядущие снегопады не будут экстремальными, однако они непременно прибавят работы коммунальным службам.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что во все регионы России в ближайшие дни придёт аномально тёплая погода, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Погода В МосквеСиноптикиЦиклонСнегопадМосква
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