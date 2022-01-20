Москвичей предупредили о новом мощном снегопаде

По его словам, в этом виновен атакующий Центральную Россию ненастный циклон «Ида», который принесёт до 8-13 мм осадков

«Львиная доля снега придется на ближайшие двое суток... пятница будет наиболее снежной... в субботу снежное ненастье чуть ослабеет», - уточнил синоптик.

Тишковец добавил, что грядущие снегопады не будут экстремальными, однако они непременно прибавят работы коммунальным службам.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что во все регионы России в ближайшие дни придёт аномально тёплая погода, сообщает «Свободная пресса».

