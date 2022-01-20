«Метель и минус»: Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что на Москву в четверг ближе к полуночи обрушится снегопад, осадки продлятся вплоть до понедельника, а новая рабочая неделя принесет в столицу значительное похолодание.

«Нынешний снегопад связан с приближением к северу европейской России мощного циклона. Москва и Московская область окажутся на периферии этого циклона уже сегодня вечером, ближе к полуночи. Поэтому воздушные массы будут перемещаться с запада, они насыщены влагой, начнутся осадки небольшие, они будут усиливаться ночью. Ночью и усилится ветер до 15 метров в секунду. Порывы ветра и снег приведут к тому, что в Москве появятся метели. Наиболее снежным прогнозируется завтрашний день – выпадет максимальное количество осадков. Вечер четверга, пятница и суббота – за эти три дня выпадет от четырех до десяти миллиметров», - рассказал он.

Синоптик подчеркнул, что нынешняя неделя была теплой относительно средних январских значений, но уже во вторник температура может достигнуть минус 15 градусов.