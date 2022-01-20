«Метель и минус»: Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что после снежного окончания рабочей недели в столицу придут холода.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что на Москву в четверг ближе к полуночи обрушится снегопад, осадки продлятся вплоть до понедельника, а новая рабочая неделя принесет в столицу значительное похолодание.
«Нынешний снегопад связан с приближением к северу европейской России мощного циклона. Москва и Московская область окажутся на периферии этого циклона уже сегодня вечером, ближе к полуночи. Поэтому воздушные массы будут перемещаться с запада, они насыщены влагой, начнутся осадки небольшие, они будут усиливаться ночью. Ночью и усилится ветер до 15 метров в секунду. Порывы ветра и снег приведут к тому, что в Москве появятся метели. Наиболее снежным прогнозируется завтрашний день – выпадет максимальное количество осадков. Вечер четверга, пятница и суббота – за эти три дня выпадет от четырех до десяти миллиметров», - рассказал он.
Синоптик подчеркнул, что нынешняя неделя была теплой относительно средних январских значений, но уже во вторник температура может достигнуть минус 15 градусов.
«В субботу прогнозируется не такое большое количество осадков. В воскресенье меняться будет циркуляция – уже прогнозируются только местами небольшие осадки. В понедельник уже почти не будет осадков, но температура понизится – уже в понедельник температурный фон ночью будет двузначным с отрицательным знаком – до минуса 12. Во вторник будет уже настоящая зима, ночью минус 10-15 градусов, это ниже нормы. До этого температура была выше нормы примерно на два с половиной градуса», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что до конца недели в Москве выпадет треть месячной нормы осадков. По его словам, в этом виновен атакующий Центральную Россию ненастный циклон «Ида», который принесёт до 8-13 мм осадков.
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