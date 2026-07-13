Поедание шоколадных зайцев, мармеладных червяков или жаворонков из теста не являются признаком агрессии или жестокости, рассказал НСН врач-психиатр, детский врач-психотерапевт Лев Пережогин.

В Минпросвещения посчитали, что мармелад в виде червей, крови, фекалий и других форм может оказывать негативное влияние на пищевой выбор детей в России. Об этом говорится в документе ведомства, который был отправлен в регионы. Пережогин удивился такой трактовке.