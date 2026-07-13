Высосано из пальца: Врач осудил Минпросвещения за критику мармеладных «червяков»
Некоторым сладостям больше 200 лет, и в них нет ничего страшного, заявил НСН Лев Пережогин.
Поедание шоколадных зайцев, мармеладных червяков или жаворонков из теста не являются признаком агрессии или жестокости, рассказал НСН врач-психиатр, детский врач-психотерапевт Лев Пережогин.
В Минпросвещения посчитали, что мармелад в виде червей, крови, фекалий и других форм может оказывать негативное влияние на пищевой выбор детей в России. Об этом говорится в документе ведомства, который был отправлен в регионы. Пережогин удивился такой трактовке.
«Это традиционный вид сладости, который существует минимум 200 лет. Никому в голову не приходило говорить, что это зло. Еда в форме животных — это часть игры для ребенка. По весне пекут жаворонков из теста, шоколадные зайцы лежат под елочкой на каждое Рождество во всех европейских странах. Это нормально, и никто из детей не плачет от того, что зайчику откусил ушко. Это никакой не признак психического расстройства или жестокости. Осуждать что-то подобное — высосанная идея из пальца», — объяснил он.
Ранее Пережогин предупредил НСН, чем опасно детское ожирение.
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