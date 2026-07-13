МИД Германии вызвал российского посла из-за кибератак

МИД Германии вызвал посла России Сергея Нечаева. Об этом со ссылкой на немецкое внешнеполитическое ведомство сообщает RT.

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«Мы вызвали посла РФ и ещё раз чётко заявили о нашей позиции», — указали в министерстве.

Уточняется, что вызов дипломата связан с кибератаками. При этом каких-либо доказательств причастности к ним России Берлин не предоставил. Российская сторона неоднократно опровергала подобные заявления.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро пообещал в ближайшие дни вызвать посла РФ Париже Алексея Мешкова для выяснения обстоятельств якобы проводимых Москвой кибератак, пишут «Известия».

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ФОТО: dpa / ТАСС
ТЕГИ:КибератакиРоссияПосолГермания

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