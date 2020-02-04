«Высказывания в воздух». Онколог назвал наивными советы Роспотребнадзора

Ведущий онколог клиники «Медицина 24/7» и член ассоциации Европейских онкологов ESMO Вадим Гутник в эфире НСН заявил, что относится к подобным рекомендациям философски. Он напомнил, что Уинстон Черчилль почти никогда не вынимал сигару изо рта, и при этом дожил до 90 лет. Гутник в целом согласился с советами Роспотребнадзора по питанию и также отметил необходимость вакцинации от вируса папилломы человека. Однако сами по себе рекомендации по диете вряд ли будут действенны, полагает он.

«Это не значит, что мы сейчас станем меньше убивать крупный рогатый скот, человечество перестанет жарить стейки и так далее. Что, мы сейчас будем строем по линеечке ходить и не кушать пиццу? Я просто не понимаю, когда вокруг этого шумиха такая возникает. Это просто смешно. Человек будет кушать то, что он может себе позволить. Здоровая пища, к сожалению, дороже.

Я, например, больше выступаю за качественное лекарственное обеспечение, его оперативную доступность для всех слоёв населения. Чтобы регионы России не отставали в этом деле от Москвы и Санкт-Петербурга. О качестве дженериков нужно говорить! Почему, когда человек приходит в онкодиспансер по месту жительства, ему назначают зачастую дженерики низкого качества? Дают препарат бесплатный тутабин, токсичность которого существенно выше аналогов. Вот эта проблема меня волнует», - отметил онколог.

Гутник считает, что просветительской деятельностью по теме онкологических заболеваний должны заниматься профессионалы, а задача государства – предоставить людям возможность следить за своим здоровьем.

«Это всё высказывания в воздух для обывателя. Тема действительно важна, и с какими-то моментами я согласен. Но способ подачи и достижения результата уж слишком наивный. Об этих проблемах должны серьёзно говорить профессионалы, устроить круглый стол. Нужно заниматься просветительской деятельностью! Человека никто за шкирку не возьмёт в 50 лет и не отведёт делать колоноскопию с гастроскопией, если он никогда этого не делал. Он должен сам себя отвести к доктору. Какая-та зона личной ответственности у каждого человека должна быть. А задача государства – помочь ему в этом. Пускай работодатель даёт выходной день и требует от сотрудника принести заключение из эндоскопического кабинета, что ему сделали колоноскопию. Нет заключения – запишет как прогул. Это как пример. В Японии, где процент заболеваний раком желудка один из самых высоких в мире, вообще не берут на работу людей в определённом возрасте без результатов гастроскопии», - сказал Гутник в беседе с НСН.

С подобными рекомендация Роспотребнадзор выступал в октябре 2019 года. Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН тогда отмечал, что на большинство факторов развития онкологии люди повлиять не в силах.

