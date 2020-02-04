Роспотребнадзор рассказал о способах избежать рак

4 февраля 202007:48

Роспотребнадзор рассказал о способах профилактики онкологических заболеваний. В ведомстве напомнили, что риск заболеть увеличивается с возрастом. Есть также генетическая предрасположенность к этому заболеванию. Рак возникает из-за преобразования здоровых клеток в опухолевые, он может поражать любую часть организма.

Для того, чтобы снизить вероятность заболеть онкологическим заболеванием, необходимо вести здоровый образ жизни и регулярно обследоваться у врачей, пишет «Известия».

В ведомстве напомнили, что здоровый образ жизни предполагает ежедневную физическую активность, а также правильное питание: много овощей, фруктов, рыбьего жира и исключение из рациона красного мяса и переработанного мяса, отмечает RT.

Кроме того, специалисты советуют снизить потребление алкоголя и табака. Пони утверждают, что 30% всех онкозаболеваний связаны именно с несоблюдением этих правил.

Ученые открыли ранее неизвестную причину онкологических заболеваний

В Роспотребнадзоре также отметили необходимость соблюдения режима сна. Не стоит также пренебрегать прививками от онкогенных вирусов.

Ранее немецкие ученые рассказали о факторах возникновения онкологических заболеваний. Ведущий онколог клиники «24/7» Вадим Гутник в беседе с НСН раскритиковал заявления коллег о том, что провоцировать заболевание могут полеты на самолетах, а также пользование смартфонами.


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ФОТО: pixabay.com
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