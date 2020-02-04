Роспотребнадзор рассказал о способах профилактики онкологических заболеваний. В ведомстве напомнили, что риск заболеть увеличивается с возрастом. Есть также генетическая предрасположенность к этому заболеванию. Рак возникает из-за преобразования здоровых клеток в опухолевые, он может поражать любую часть организма.

Для того, чтобы снизить вероятность заболеть онкологическим заболеванием, необходимо вести здоровый образ жизни и регулярно обследоваться у врачей, пишет «Известия».

В ведомстве напомнили, что здоровый образ жизни предполагает ежедневную физическую активность, а также правильное питание: много овощей, фруктов, рыбьего жира и исключение из рациона красного мяса и переработанного мяса, отмечает RT.

Кроме того, специалисты советуют снизить потребление алкоголя и табака. Пони утверждают, что 30% всех онкозаболеваний связаны именно с несоблюдением этих правил.